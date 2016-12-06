МЧС и скорая, возможно, смогут идти "напролом" по дворам и таранить автомобили, если они будут неправильно припаркованы и хаотично стоять на пути, и это будет мешать устранению чрезвычайной ситуации.

Как сообщают "Известия", предложение освободить от ответственности водителей скорой помощи и МЧС за повреждение автомобилей, которые припаркованы неправильно, вынесет на обсуждение 7 декабря Общественная палата РФ с участием депутатов Госдумы и представителей страховых компаний.

По итогам заседания будет подготовлена резолюция, которую рассмотрят в нижней палате парламента.

Metro свое мнение высказал по данному поводу руководитель петербургского отделения "Стоп-Хам" Александр Богловский.

- По Петербургу такое нововведение однозначно необходимо. И, думаю, вполне правомерно. Неоднократны случаи, когда пожарные не могли вовремя проехать, и гибли люди. Банальная, к сожалению, ситуация. Ущерб пускай ложится на того человека, который подумал лишь о своем удобстве. Каждый должен осознавать, что и как он делает. Если вы купили машину - вы должны понимать, куда ее ставить. Можно поставить машину подальше, пройтись до нее. Есть платные парковки, в конце концов. И чья-то лень не должна быть оправданием.