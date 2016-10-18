Путешественники признали петербургский ресторан "Перкорсо" лучшим в России. Победители ежегодного рейтинга TripAdvisor определяются по средствам алгоритма, который анализирует отзывы о заведениях на разных языках, учитывая как качество написанных рецензий, так и их количество. В 2016 году в списке оказались 528 ресторанов.

Второе место по России заняло столичное заведение "Стейк-хаус Бизон". Третьим стал петербургский ресторан "Палкинъ". В десятку вошли Tурандот (Москва), "Кафе Пушкинъ" (Москва), "Рибай" (Санкт-Петербург), "Мансарда" (Санкт-Петербург), "Царь" (Санкт-Петербург), La Bottega Siciliana (Москва) и Terrassa (Санкт-Петербург).

ТОП-10 лучших ресторанов мира второй год подряд возглавил Martin Berasategui (Лазарте, Испания). В пятёрке – Maison Lameloise (Шани, Франция), L'Auberge de l'Ill (Ильяэзерн, Франция), Belmond Le Manoir aux Quat'Saisons (Грэйт Милтон, Великобритания) и Ristorante Don Alfonso 1890 (Сант-Агата-суи-Дуэ-Гольфи, Италия).