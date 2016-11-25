В ближайшие выходные, 26-27 ноября, в пространстве Welcome пройдет фестиваль локального бизнеса «Искра», который соберет лучших представителей малого бизнеса Петербурга.

В течение двух дней фестиваля пройдет 14-часовой интенсив лекций и мастер-классов от лучших спикеров города, а участники получат возможность приобрести уникальный опыт, представить свои предприятия и обзавестись новыми профессиональными знакомствами. На деловой программе будут затронут такие темы, как маркетинг и продвижение бизнес-проекта, построение команды, планирование и управление временем, проведение переговоров.

В рамках мероприятия пройдет конкурс «Лучший локальный бизнес Санкт-Петербурга — 2016». 30 лучших представителей малого бизнеса презентуют себя в пространстве «Welcome» и поборются за звание лучшего локального бизнеса Петербурга.

Организатор фестиваля, Центр развития и поддержки предпринимательства, проводит «Искру» во второй раз и на сегодняшний день фестиваль является ведущей площадкой обсуждения современных тенденций развития локального бизнеса Санкт-Петербурга.

Вход свободный. Время работы фестиваля - с 11:00 до 20:00.

Адрес: пространство Welcome (Невский пр., д.48, 3 этаж).