Петербургский Президентский физико-математический лицей №239 второй раз подряд занял первую строчку топ-500 лучших школ России. Как сообщает пресс-служба Комитета по образованию Санкт-Петербурга, всего в рейтинг вошла 31 школа Северной столицы. Школа №239 является физико-математической с 1961 года. С 1 января 2014 года лицей получил статус Президентского, став нетиповым учреждением для обучения школьников, одарённых в области точных и естественных наук.

Как сообщается на официальном сайте физико-математического лицея № 239, при учебном заведении создан музей "История школы". Там представлена не только его история, но и рассказывают об именитых выпускниках ФМЛ №239.

Среди знаменитых выпускников физико-математического лицея — рок-музыкант и основатель группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, посол России на Украине Михаил Зурабов, российский математик, доказавший гипотезу Пуанкаре Григорий Перельман, актеры театра и кино Алиса Фрейндлих, Ольга Волкова и Андрей Толубеев, экс-президент «Зенита», ныне глава РФС Сергей Фурсенко, российский шахматист, международный гроссмейстер Александр Халифман.