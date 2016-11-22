Генеральный директор одной из петербургских организаций контрабандой провез более 12 тысяч тонн топлива. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте в Петербурге.

Схема была проста. В таможню предоставлялись документы, согласно которым топливо шло для рыболовных судов, которые находились на промысле.

На самом деле топливо было продано в зарубежные порты - без уплаты таможенных платежей. Ущерб составил более 95 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба управления на транспорте в Петербурге, в настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела - по ч.1 ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих, отравляющих, взрывчатых веществ), и ч.2 ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица).

На прошлой неделе началось судебное разбитрательство, где одним из участников также была таможня - на этот раз Выборгское отделение. К ведомству претензии предъявила Ассоциация евангельских христиан "Гедеон".

История началась ночью 8 июля 2016 года. Тогда на на таможенный пост прибыли две машины с книгами - завозили тираж, отпечатанный в Финляндии, - Новый завет и Псалтири. Был выявлен перевес на 2 %. А потом представители таможни сообщили, что книги необходимо отправить на экспертизу на наличие экстремистского содержания.

Представители религиозной организации предъявили заключение педагогического университета имени Герцена, где указано, что текст книг соответствует Синодальному переводу. Однако это не изменило ситуации.