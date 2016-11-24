Депутат Петербурга Денис Чеботырок предложил внести изменение в законодательство. Суть его поправок заключается в следующем.

Владельцев собак станут сажать в тюрьму на срок до восьми лет - как максимум, либо штрафовать - как минимум. Такое наказание необходимо ввести, по мнению депутата, за стравливание животных между собой и натравливание животных на человека. Об этом сообщает "Фонтанка".

Чеботырок также предлагает ускорить принятие закона "Об ответственном обращении с животными". Согласно новому правовому акту, собак потенциально опасных пород необходимо будет регистрировать. Кроме того, будут строго определены правила выгула и содержания животных.

Новые нормы, по мнению депутата, позволят упорядочить эту сферу. Причиной таких предложений стал случай в начале ноября, когда несколько собак покусали девочку.

Тогда свора собак напала на 7-летнюю девочку во дворе дома 22 по проспекту Культуры в Выборгском районе Петербурга 2 ноября. Ребенка с укусами увезли в больницу. По словам очевидцев, стаю собак, покусавших девочку, держали взаперти две жительницы одного из домов на проспекте Культуры. Одна из женщин выпустила животных на улицу, и они напали ребенка.

Главное следственное управление СКР по Петербургу возбудило уголовное дело по факту нападения собак на 7-летнюю девочку. Следователи задержали двух петербурженок.