Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на заседании правительства 29 ноября заявил, что недопустимо создавать видимость работы вместо реальных дел. Как пример, градоначальник вспомнил случай, когда весной 2015 года вместо того, чтобы положить асфальт на проблемном участке по просьбам местных жителей, ремонт дороги был сделан при помощи "Фотошопа". Чиновники отчитались на портале "Наш Санкт-Петербург" о завершении ремонта дорожки от пешеходного перехода через Приморское шоссе до пересечения Мебельной улицы и Лыжного переулка. Как выяснили местные жители, которые направляли обращение, на фото - монтаж, а дорожка осталась в том состоянии, в котором и была до обращения.

Губернатор Петербурга отметил, что портал "Наш Санкт-Петербург" создан для того, чтобы горожане могли оперативно решать проблемы, связанные с благоустройством, оповещая о них чиновников.

- Еще раз хочу сказать об исполнительской дисциплине и не только в бюджете. "Липовать", извините, - это просто глупо. Не фотошопом надо заниматься, а работать нормально. А иначе это просто похоже на детский лепет, - приводит слова Полтавченко "Интерфакс".

Также Полтавченко отметил, что человек, который это сделал, уже уволен.