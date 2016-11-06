Бизнесмен Алексей Саргин умер в одном из отелей в Дубае при таинственных обстоятельствах. Как сообщает "Фонтанка", ссылаясь на знакомых предпринимателя, он скончался в ночь с 4 на 5 ноября в результате внезапной остановки сердца. Сейчас все обстоятельства его смерти изучают судмедэксперты. Тело предпринимателя доставят на родину в начале следующей недели.

В Дубае миллиардер Алексей Саргин планировал провести несколько дней, развлекаясь вместе с друзьями. Он специально прибыл в Объединенные Арабские Эмираты на праздничные дни с приятелями – петербургскими предпринимателями.

Отметим, что бизнесмен Алексей Саргин больше всего известен общественности в связи с нашумевшим рейдерским захватом ресторана "У Казанского", расположенного в центре Петербурга. В 2012 году с Саргина были сняты все обвинения. Также "Фонтанка" упоминала его как руководителя известной группы "Союз", связанной с именем неоднозначного героя криминальной хроники 90-х – Василия Владыковского.