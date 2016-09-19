В создании песни-гимна приняли участие Татьяна Буланова, Сергей Рогожин, Афина, Константин Костомаров и Ольга Шестакова.

Идея создания необычной песни, которая являлась бы своеобразным гимном для онкобольных ребят, принадлежит петербургской певице Ольги Шестаковой. Несколько месяцев назад она поучаствовала в акции Благотворительной общественной организации «Доброе сердце», после чего, по ее словам, настолько растрогалась и прониклась этой идеей, что за ночь написала одноименную песню, презентация которой состоялась 18 сентября в ресторане «Чечил».

К своему проекту Ольга Шестакова подключила неравнодушных и, главное, социально-ответственных петербургских музыкантов, таких как Татьяна Буланова, Сергей Рогожин, Афина, Константин Костомаров, которые известны своими благотворительными акциями.

- Я уже много лет занимаюсь добрыми делами, - признался Metro Сергей Рогожин, - Но я давно понял, что всем помочь не сможешь, и своих денег на всех не хватит, поэтому я с удовольствием принял предложение Ольги, когда она написала мне в социальных сетях. Записывались мы по отдельности, затем вместе в студии Кости Костомарова, а Ольга нами руководила. Помню, Таня Буланова подошла ко мне после и говорит: «Хорошая песня, только грустная».

На презентацию песни в ресторан «Чечил» были приглашены не только звезды петербургской эстрады, но и подопечные «Доброго сердца», а также сотрудники детского хосписа и НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачёвой.

- Нам бы хотелось, чтобы послушав нашу песню «Доброе сердце», общественность обратила внимание на проблему больных детишек, чтобы наши ряды пополнились новыми волонтерами и сторонниками, хотелось бы привлечь к участию медицинские учреждения. Организация «Доброе сердце» не настаивает на сборе финансовых средств – наша задача другая: раскрасить яркими красками жизнь маленьких, зачастую обреченных детей, - говорит руководитель Благотворительной общественной организации «Доброе сердце» Юлия Патова.

Почетным гостем вечера стал петербургский актер Юрий Кузнецов, знакомый зрителям по роли Мухомора в «ментовских» сериалах. Юрий Александрович отметил, что рад быть полезным «Доброму сердцу».

- То, чем занимаются Юля и Ольга – очень нужное и правильное дело, которое не останется не замеченным. Очень рад, что дружу с ними и готов помогать им во всех начинаниях, - отметил Юрий Кузнецов.

Полную версию песни «Доброе сердце» можно послушать на SoundCloud: https://soundcloud.com/olga-shestakova-681829773