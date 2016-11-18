Новое устройство российского производства по борьбе с сосульками уже опробовали местные власти. Накануне они установили на крыше своего же здания комитета по строительству аппарат, который топит сосульки как в микроволновке.

- Конструкция включает в себя электронный блок СВЧ-излучения, который выполнен на каркасе с перегородками. Данный блок вкладывается на внутреннюю опору в воронке водостока, - пояснили в комитете по строительству.

Автор изобретения - сотрудник ОО "ЛОЦАТТ "Аэрокомпьютер" Анатолий Рыбкин. Устройство уже пошло в дело. Образцы установлены не только на крыше комитета по строительству, но и на административном здании предполагаемого изготовителя — завода "Измеритель", на водостоках здания Большого Гостиного Двора и жилого дома в Невском районе.

Напомним, 17 ноября от падения ледяной глыбы с крыши дома серьезно пострадали годовалый ребенок и его мать. Наледь упала на голову женщины, а затем обрушилась и на ребенка. Ледяная глыба была такой массы, что смяла коляску. Младенца доставали из-под завала мать и случайные прохожие. Делом, подробности которого узнало Metro, занимается следственный комитет Петербурга.