Новые звёзды. В Петербурге живут одни из самых красивых кошек в мире – Айрисс и Абисс . Недавно близнецам исполнился год. Хозяин кошечек – петербургский ведущий Павел Дягилев – рассказал Metro, что Айрисс и Абисс не породистые. Мама у них – обычная домашняя белая кошка, папа – чёрно-белый кот. Белоснежные красавицы имеют разные глаза, благодаря чему и стали звездами «Инстаграма».

– Разный цвет глаз – это не признак породы, а генетическая лотерея, – рассказывает Павел Дягилев. – Девочки абсолютно здоровы, они и видят, и слышат прекрасно.

По характеру кошечки совершенно разные. Айрисс – более общительная, она первая знакомится с гостями, легче идёт на контакт. Абисс ведёт себя как настоящая дива. Первой не подходит и позволяет себя гладить только тогда, когда сама захочет.

– Между собой они ладят, как настоящие сёстры, – рассказывает Павел. – Постоянно играют друг с другом, гоняются по квартире, иногда дерутся. Частенько вместе спят. Помогают друг другу умываться и т.д. Двоих содержать оказалось легче, чем одну кошку.

Идея завести для Айрисс и Абисс отдельную страничку в «Инстаграме» под названием Sis.twins принадлежала другу Павла – фотографу Владимиру Генгурьяну.

– Когда он увидел кошек, то сказал, что их красотой нужно срочно делиться с миром, – продолжает Павел. – Поэтому сначала мы cтали просто их снимать, но постепенно появились свой стиль и концепция аккаунта. В фотографиях подчёркиваются чистота, белизна, похожесть кошек и, конечно, их необычные глаза.

Фотограф Владимир Генгурьян раскрыл Metro некоторые секреты фотографий. Съёмку он старается производить в солнечный день, в основном утром. Происходит она спонтанно, и в фотосессиях они вместе с Павлом используют лишь любимую игрушку кошек – благодаря ей удаётся держать их внимание сконцентрированным. В основном вся фотосессия продолжается лишь 5–7 минут – потом кошечки устают.

Как признаётся Павел, раскруткой аккаунта он особо не занимался. Первую тысячу подписчиков Айрисс и Абисс набрали взаимными лайками, подписками и хештегами. А потом кошечки попали на страницы британской газеты Metro, австралийского Daily Mail и т.д. И всё потому, что о них написал достаточно популярный в мире блог Bored Panda.

– Я очень рад, что из милых котят выросли такие красавицы! – говорит Павел.

Другие петербургские коты и кошки из Инстаграм:

Кот Филимон, живущий в Выборгском замке, имеет 5 тыс. подписчиков.

Кот Деламот – главная знаменитость котокафе «Республика кошек», на него подписано 14 тыс. человек.

Тайская кошка Сима обожает принимать разные необычные позы – у неё почти 700 подписчиков.