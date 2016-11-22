15-летняя школьница обратилась в Центральную районную больницу в Ломоносове на седьмом месяце беременности. Девятиклассница назвала предполагаемого отца - молодого человека. Ему 21 год. Нигде не работает.

В интимную связь школьница и молодой мужчина вступили в начале минувшего лета. Они находились в гостях, в доме на улице Шахматова.

Как сообщает "Оперативное прикрытие", следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении будущего отца по факту полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

На прошлой неделе стало известно еще об одной беременности школьницы. 14-летняя девушка проживала вместе со своей матерью и 45-летним отчимом в квартире на Шлиссельбургском проспекте. На протяжении более двух месяцев мужчина вступал в половую связь с падчерицей.

Отчиму девушки грозит уголовное наказание за "половое сношение с несовершеннолетним лицом" по статье 134 УК РФ. А то самое несовершеннолетнее лицо находится на втором месяце беременности.

О случившемся в полицию заявила 37-летняя мать девушки.