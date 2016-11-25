В подъезде дома №79 в одном из корпусов на Витебском проспекте Петербурга соседи нашли ребенка. Произошло это в ночь с 24 на 25 ноября. Мальчик был голый и ничего не говорил. Взрослые одели его, доставили в отделении полиции. В соцсетях появилось сообщение о поиске родителей: "24.11.2016 в 33 отделение полиции был доставлен мальчик. На вид 5-6 лет. Мальчик был голый. Не говорит. Возможно умственно отсталый. Полицейские просят обратить внимание на информацию и заранее благодарят за звонки...