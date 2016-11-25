Силовики Выборгского района раскрыли мошенническую схему и вернули 100-летнему фронтовику 2,5 миллиона рублей накоплений.
Закончилось расследование уголовного дела о хищении со счета 100-летнего Константина Земскова, фронтовика, орденоносца, накоплений в 2,5 миллиона рублей.
Правоохранители не только задержали причастных, но и смогли вернуть деньги пенсионеру. Своему обидчику он пожелал здоровья, сообщает "Фонтанка.ру".
Практически с начала Великой Отечественной войны он служил летчиком легкого бомбардировщика. На его счету 635 боевых вылетов. Награжден орденами Красного Знамени, "Великой Ответственной войны" 1-й и 2-й степени, Боевого Красного знамени и Ленина. После демобилизации приехал в Ленинград, где проработал 40 лет начальником отдела кадров на заводе "Красный Октябрь".