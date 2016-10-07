Петербургская художница Ирина Романовская, которая получила известность благодаря необычной манере нанесения краски грудью, в очередной раз создала портрет Владимира Путина. Свою новую работу она делала специально ко дню рождения президента, 7 октября.

Как призналась художница Metro, она отвезла свою работу в приёмную Кремля.

- В прошлом году мне не удалось подарить портрет Владимиру Путину на день рождения, он был украден по дороге в Кремль, - напомнила художница. - Портрет исчез прямо на Московском вокзале, откуда должна была отправиться на поезде в Москву.

Напомним, Романовская пишет портреты гуашью и отпечатками тела. Ранее она уже рисовала Виталия Милонова, Дмитрия Медведева, Леонардо ДиКаприо, футболистов "Зенита" и многих других.