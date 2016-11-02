

Вечером 2 ноября Петербург встал в 10-балльных пробках. Такие данные приводит сервис "Яндекс. Пробки".

Судя по всему, сложная обстановка на дорогах обусловлена в первую очередь увеличившимся количеством ДТП.

На внутреннем кольце КАД на участке от Дачного проспекта до Таллинского шоссе движение было остановлено из-за смертельного ДТП.

На Садовой и на Невском автомобили двигались со скоростью, не превышающей 3 км.

Дорожные заторы на Витебском проспекте и проспекте Обуховской Обороны.

Пробки на Каменноостровском проспекте, на Пироговской и Арсенальной набережных.

В паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург" автолюбители обсуждают сложную дорожную ситуацию, отмечая, что, скорее всего, всему виной начавшийся снег.

- Если ад существует, то он здесь и сейчас, - пишут одни пользователи.

- Стоят даже птицы в небе, - шутят другие.