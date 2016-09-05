Петербург признан туристической столицей Европы на конкурсе World Travel Awards, который прошёл в итальянской Сардинии. Северная столица России удостоилась престижного титула второй раз подряд, передаёт "Радио Балтика".

Награда присуждается не только за популярность города у туристов, но и за богатую историю, традиции и тенденции развития. Петербург обошёл на конкурсе 13 серьёзных конкурентов, среди которых были Рим, Барселона, Париж и Венеция.

По данным правительства, в прошлом году Петербург посетили 6,5 млн туристов, что является рекордным показателем для туристической отрасли города.

World Travel Awards была учреждена в 1993 году и вручается ежегодно. Премия считается наиболее престижной в своей области.