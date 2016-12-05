Мировые эксперты назвали Петербург лучшим туристическим и культурным направлением мира, сообщает городской комитет по развитию туризма.

В гранд-финале самой престижной мировой награды в области туриндустрии World Travel Awards, которую также называют Оскаром туристической отрасли, Петербург получил премию как лидирующее культурное туристическое направление в мире в 2016 году.

В сентябре этого года город уже был удостоен премии World Travel Awards как лидирующее европейское направление и вышел в гранд-финал мировой награды.

В борьбе за награду в финале Петербург опередил такие крупные туристические центры, как Пекин, Лондон, Нью-Йорк, Париж, Рио де Жанейро, Рим, Сидней и Венеция.

Как заявил президент "World Travel Awards" Грэм Кук, все большее число туристов приезжают в Петербург с культурно-познавательными целями. Город активно продвигается на мировой арене.

Председатель комитета по развитию туризма Андрей Мушкарев отметил, что Петербург сейчас находится на пике своей популярности.

Всемирная премия в области туризма World Travel Awards вручается с 1993 года. Она считается наиболее престижной наградой в области туризма и ежегодно вручается победителям в разных номинациях после того, как тысячи туристов и специалистов индустрии проголосуют за одного из кандидатов.

Важными параметрами для выявления победителя являются безопасность города, развитая инфраструктура и гостиничная сеть.