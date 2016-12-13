В Петербурге решили отказаться от более дешёвых металлических остановок общественного транспорта ради удобства горожан. В 2017 году в городе будут устанавливаться остановочные павильоны из ламинированного стекла триплекс с антивандальным покрытием, сообщили в комитете по благоустройству Петербурга.

Чиновники подчеркнули, что павильоны с металлическими стенками вызвали нарекания со стороны петербуржцев. Горожане жаловались, что они плохо защищают от непогоды и выглядят не так эстетично как стеклянные остановки.

Хотя металлические конструкции дешевле, но экономить на удобстве горожан – неправильно, отметили в комитете.

Среди преимуществ остановок из ламинированного стекла триплекс в сравнении с металлическими, поликарбонатными и металлопластиковыми – лучший обзор, эстетичный вид, долговечность и безопасность, поскольку при ударе стекло трескается, а не разбивается. Кроме того, специальное покрытие защитит стекла остановок от граффити, наклеек и грязи.

В ближайшие три года в Петербурге появится более 170 новых павильонов.

Напомним, что последние несколько лет стеклянные остановки появлялись только в центре Петербурга и на ключевых магистралях. Спальные районы оборудовали металлическими павильонами. Со временем они будут заменены. Сотрудники дорожных предприятий установят стекла вместо металлических панелей.