Представители профильных комитетов отчитались перед губернатором Петербурга Георгием Полтавченко о готовности к новому отопительному сезону. Теплоснабжающие организации и все многоквартирные дома в городе готовы к началу отопительного сезона.

Паспорта готовности получили 98,9% домов, сообщил в ходе заседания председатель Жилищного комитета Петербурга Валерий Шиян. Также по данным на 7 сентября полностью выполнен план текущего ремонта жилых домов. На капитальный ремонт жилого фонда город в 2016 году было направлено 4,4 млрд рублей.

Полностью отремонтированы 339 кровель, на 96 крышах завершены работы, идет устранение недостатков или оформление документации. Ещё на 53 кровлях ремонт должны завершить до 15 сентября.

Полтавченко в ходе заседания также поручил взять на особый контроль проблемные кровли и провести работу с арендаторами, действия которых не позволили вовремя приступить к ремонту. Особое внимание нужно будет уделить подготовке к зиме объектов Министерства обороны и генерирующей компании «Обухов энерго».