Новогодняя ночь - единственное время, когда петербуржцы смогут законно нарушать тишину в ночное время. В ночь с 31 декабря с 23 часов до 4 часов утра 1 января - время, когда петарды принесут радость, а не административные штрафы.

В остальные ночи запуск салютов повлечет за собой административное наказание. Граждане заплатят от одной до четырех тысяч рублей; должностные лица – от 10 тысяч до 25 тысяч рублей; штраф для юридических лиц – от пятидесяти до ста тысяч рублей.

Смольный напомнил, что ночное время - это с 22 часов до 8 часов утра в будни.

Напомним, официальный старт праздников в Петербурге запланировали на 24 декабря - на два дня раньше, чем в прошлом году. В этот день на главную площадь города, Дворцовую, в 18 часов приедет Дед Мороз. На здание Главного штаба будет транслироваться мультимедийное шоу. В этом году оно будет посвящено закрытию Года кино.

Мультимедийное шоу будет идти каждый вечер до 30 декабря и завершится фейерверком в акватории Невы.

В саму новогоднюю ночь на Невском проспекте и Дворцовой площади гуляния начнутся в 23:00. Как и всегда, движение в этом районе будет перекрыто с 21:00. Как обещают в пресс-службе губернатора, салют в новогоднюю ночь прогремит в 3:00. Однако в прошлом году это время не удалось соблюсти в точности.

Как уже сообщало Metro, метрополитен будет работать всю новогоднюю ночь. Также будет организовано движение наземного транспорта.