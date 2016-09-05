Президент России Владимир Путин и президент США Барак Обама провели переговоры в Китае. Главы государств встретились в Международном выставочном центре в Ханчжоу на полях саммита G20. Об этом в понедельник сообщает РИА Новости.

С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь Дмитрий Песков и глава министерства иностранных дел Сергей Лавров. Со стороны США – госсекретарь Джон Керри.

Переговоры длились больше часа – по словам Пескова, это немного дольше, чем планировалось.

– Немного задержались. Обсуждали Сирию, главным образом, и Украину. После этого Обама с Путиным переговорили с глазу на глаз, — сказал журналистам пресс-секретарь президента.

Отмечается, что члены делегации покинули зал переговоров через 70 минут после начала встречи, оставив двух президентов поговорить.

По словам Пескова, встреча Путина и Обамы прошла хорошо, он подчеркнул, что работа будет продолжена.

Напомним, что в последний раз Путин и Обама встречались во время климатической конференции в Париже в ноябре 2015 года. В текущем году они несколько раз общались по телефону, но личная встреча произошла только сейчас.