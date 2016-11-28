Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о номере его супруги Татьяны Навки на проекте "Ледниковый период".

Навка выступила с номером Beautiful That Way по мотивам итальянского фильма "Жизнь прекрасна".

"Не думаю, что это вопрос, который касается Кремля. И в силу своей работы ограничен как-то комментировать, — приводит слова Пескова Life.ru. — Я горжусь своей женой — всё, что могу сказать".

Татьяна Навка и Андрей Бурковский исполнили номер в лагерных формах евреев в шоу "Ледниковый период"

Татьяну Навку осудили многие мировые СМИ за её номер, который касается темы Холокоста. Но она сама высказала мнение, что те, кто раскритиковал её, не смотрели фильм, поэтому не поняли суть выступления.

Татьяна Навка и Андрей Бурковский исполнили номер в лагерных формах евреев. Выступление было поставлено на основе фильма "Жизнь прекрасна" Роберто Бениньи, в котором отец-еврей вместе со своим сыном попадает в концлагерь нацистов, куда за ними по собственной воле отправляется его жена-итальянка. Главный герой картины пытается превратить в игру для своего ребёнка нахождение в лагере.