В Стокгольме 3 октября 2016 началась Нобелевская неделя. Уже вручена первая нобелевская премия - по физиологии и медицине. Лауреатом премии стал ученый из Японии Йошинори Осуми (Yoshinori Ohsumi) за изучение механизма аутофагии – процесса "переваривания клеточного мусора".

Об этом в понедельник в Стокгольме объявил Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте. Всего в 2016 году на Нобелевскую премию по физиологии и медицине номинировали 273 учёных.

Процессы аутофагии – утилизации "поврежденных" молекул в живых клетках имеют важное значение с точки зрения развития тяжелых болезней, в том числе рака.

В 2015 году лауреатами премии по физиологии и медицине стали Уильям Кэмпбелл (William C. Campbell), Сатоси Омура (Satoshi Ōmura) и Юю Ту (Youyou Tu). Одна половина денежного вознаграждения досталась Кэмпбеллу и Омуре с формулировкой "за разработку новых методов лечения заболеваний, вызываемых паразитическими круглыми червями — нематодами", а вторую половину получила Юю Ту "за создание нового вида терапии против малярии".

Церемония награждения представленных лауреатов пройдет по традиции 10 декабря в Стокгольме в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2016 году составляет 8 миллионов шведских крон (932 тысячи долларов США).