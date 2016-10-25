Первый снег в Петербурге, который и обещали синоптики, начался. 25 октября с утра в городе уже замечены первые снежинки. Петербуржцы докладывают об обстановке в разных районах города, а жители Ленобласти выкладывают в соцсети фото заснеженных городов. Так, в Кингисеппе снег уже укрыл крыши и землю.

"Привет, Зима...В Кингисеппе снег идёт вовсю (120 км от СПб)", - пишут в соцсетях местные жители.

"В Приморском районе на заливе начинает снежок кружить...", - отвечают петербуржцы.

Шторм пришел в Петербург с юго-запада. Первым накрыло Красное Село, Пушкин и Автово.

- В Автово уже вовсю снег идет, - сообщили Metro жители района в 9.30 утра, - Правда, падая на землю, тут же тает...

В 2015 году первый снег в Петербурге выпал 6 октября. "Белые мухи" полетели на севере города. Как рассказывали горожане, легкий снежок прошел в Приморском районе, на Светлановской площади, на проспекте Просвещения, был замечен в Репино. Подробнее ЗДЕСЬ.

25 и 26 октября синоптики обещают в Петербурге ненастье. В городе ожидается мокрый снег и сильный ветер в порывах до 12 м/с. Осадки - в виде дождя со снегом или обложного дождя - не оставят Петербург в течение всей недели.

Сотрудники МЧС предупреждают автомобилистов быть предельно осторожными на дорогах в условиях непогоды, соблюдать дистанцию и скоростной режим и поменять летнюю резину на зимнюю.

Дежурная техника дорожных предприятий с запасом противогололёдных средств приведена в полную готовность, уточнили в комитете по благоустройству.

Добавим, снег сегодня выпал в Таллине, Риге и Пскове, об этом пестрят блоги местных жителей Там снежный покров уже с утра вторника был весьма заметным.