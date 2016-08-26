Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал журналистам, что нынешние депутаты Верховной рады продажны и думают лишь о собственных активах, а не о нуждах своего народа. Столь резкое заявление он сделал в ходе круглого стола "Роль Верховной Рады Украины в провозглашении и утверждении независимости Украинского государства", сообщает УНИАН.

По словам Кравчука, лишь первый созыв украинского парламента отстаивал государственные, а не личные интересы.

"Все Верховные Рады, которые были после первого созыва, уже голосуют через кошелек. Голосуют потому, что политика для них приобрела зеленый цвет, а тогда она была все же желто-голубой (такого цвета украинский флаг— прим. ред.)", — заявил экс-президент.

Отметим, что в последнее время Кравчук стал проявлять нехарактерную ранее активность в политическом пространстве Украины. Бывший президент успел сделать целый ряд резких заявлений. В частности, в своей речи, посвящённой юбилею независимости страны, он высказал мысль о том, что если российские власти попытаются покорить Украину, то для России это будет последний день её существования. Не менее резко он отозвался о западных странах, отметив, что им важны лишь бизнес и деньги, а не пролитая украинцами кровь.