В Петербурге стартовала новая социальная программа: теперь горожане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также люди с невысоким доходом (не более 4 прожиточных минимумов на человека. – Прим. ред.), прожившие в Петербурге более 5 лет, смогут снимать жильё у государства по цене ниже рыночной.

Первый дом, в котором можно арендовать такие квартиры, находится на улице Еремеева в Невском районе. В него уже начали заселяться первые квартиранты. За проживание в новом кирпично-монолитном 15-этажном доме люди будут платить от 7 до 14 тыс. рублей в месяц. Дешевле всего арендовать «однушку», самые дорогие – трёхкомнатные квартиры.

Корреспонденты Metro побывали в гостях у первых новосёлов наёмного дома. Внутри здание ничем не отличается от обычной новостройки: скромная отделка от строителей, два лифта, простенькие входные двери в квартиры. По словам жильцов, они больше напоминают межкомнатные.

Хозяйка одной из квартир приглашает нас осмотреть своё новое жилье.

– Это большая «однушка», общая площадь 42 метра, за неё мы с мужем будем платить 8 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные услуги, – объясняет Наталья.

Как и многие из новосёлов, она стояла в городской очереди на улучшение жилищных условий, проживая в коммуналке.

– Чтобы заселиться сюда, с очереди пришлось сняться, – продолжает она. – Но я всем довольна. Пока заключили договор на 10 лет.

В квартире Натальи есть четырёхметровый застеклённый балкон, просторная кухня и даже отдельная гардеробная.

Но не все новосёлы довольны условиями.

– Квартира неплохая, просторная, но есть и недостатки: кое-где уже начала отваливаться штукатурка, обои примитивные, да и плата немаленькая, – поделился с Metro Сергей, вместе с женой и двумя детьми он только что въехал в 60-метровую двухкомнатную квартиру. – Два года назад нам обещали плату 7500 рублей за «двушку», в итоге цена подскочила почти до 12 0000, ещё около 5000 будем платить за коммунальные услуги.

Наёмный дом, в котором побывало Metro, не единственный в городе, скоро появятся и другие. Один из них уже построен, он находится в том же микрорайоне.