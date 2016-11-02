Электробус пройдет по автобусному маршруту №9 Автобусная ул. — пл. Мужества - сразу после проверки. Об этом сообщает "Пассажиравтотранс".

В среду, 2 ноября, электробус прибыл в Петербург. После проверки технических параметров и подготовки всех документов он выйдет на маршрут, который начнется от автобусного парка. Это даст возможность зарядить электробус от обычной сети. Весь километраж он должен пройти на одном заряде аккумулятора.

Электробус вмещает 85 пассажиров, но при этом выгоднее дизельного транспорта. Также он имеет низкий пол и приспособлен для маломобильных граждан. В декабре планируют выпустить «двойной» электробус вместимостью 170 человек.

Чуть ранее электрический автобус проходил проверку в Москве. В столице провели эксперимент и внесли свои замечания. В Петербург новый транспорт пришел с учетом доработок.