Нью-Йоркский Музей современного искусства на Манхэттене покажет посетителям коллекцию первых в мире смайликов (эмодзи). Об этом пишет издание The New York Times.

Музей приобрел коллекцию, в которую вошли 176 первых смайликов в мире. Это эмодзи, которые были созданы японским провайдером DoCoMo в

1999 году. Они стали первыми в мире изображениями для мобильного общения.

Первые смайлики размером не больше 12 пикселей в ширину и 12 пикселей в длину. Изначально они были черно-белыми. Потом их раскрасили в шесть цветов: черный, белый, красный, оранжевый, сиреневый, зеленый и синий.

Среди первых в мире смайликов можно найти изображения кружки пива, сердца, мартини, снеговика, зонтика, туфельки, отпечатка ноги. Как пишет издание, сейчас значение многих эмодзи определить трудно.

Некоторые смайлики были созданы DoCoMo не для общения между людьми, а для бизнеса. Владельцы различных заведений использовали упрощенные изображения гамбургеров и напитков для привлечения клиентов. Кроме того, с помощью изображений снеговика, солнца, зонта и других DoCoMo сообщало пользователям прогноз погоды.

Стоит отметить, что широкое распространение смайлы, или эмодзи, получили не сразу. Прошло больше 10 лет, прежде чем люди стали активно использовать изображения в переписке. Например, компания Apple стала использовать эмодзи в iPhone только в 2011 году.