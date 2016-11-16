17-летнему студенту-иностранцу первого курса Российского университета дружбы народов стало плохо во время занятия.

Как передаёт Life.ru, парень опоздал на лекцию, осторожно вошёл в аудиторию, сел за стол, а потом потерял сознание.

Вызванные на место ЧП медики ещё сорок минут пытались реанимировать парня. Но им не удалось привести его в чувства, уточняют Дни.Ру.

О точной причине смерти студента пока не сообщается. А по предварительным данным, он умер из-за внезапной остановки сердца.

Стражи порядка инициировали проверку, которая позволит выяснить все обстоятельства трагедии.