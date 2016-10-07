Купи самолёт, если сможешь. В Перми частный авиационный музей выставил на продажу в Avito кабину авиалайнера Ту-154 весом примерно в шесть тонн. Цена удовольствия – 550 тысяч рублей.

В описании товара сообщается: "Продам кабину самолёта Ту-154 с приборами, двумя рядами кресел бизнес-класса и одним рядом обычных кресел. Длина 11 метров, диаметр 3.8 метров. Кабина может быть установлена в торговом или развлекательном центре в качестве экспоната для увеличения потока посетителей. Также кабину можно разместить в музее или сделать из неё тренажер. Документы в наличии. Для транспортировки кабины потребуется низкорамный трал и сопровождение".

– Несколько лет назад мы купили два самолёта Ту-154, на металлолом, – рассказывает Metro руководитель по развитию музея Сергей Павлов. – Отпилили от них кабины и отвезли в музей. Теперь одну кабину продаём, для развития музея. Думаю, продать её реально – в этом году, например, у нас был опыт работы с киношниками, которые приобрели кабину для съёмок фильма про захват Ту-134 в Грузии в 1983 году. Пока же потенциальных покупателей не было, но объявление висит всего неделю. Нужно понимать, что товар – штучный, клиентам придётся везти кабину к себе, устанавливать её.

И всё же Сергей считает, что цена на кабину – адекватная, поскольку музею пришлось провести большую работу, чтобы получить столь ценный экспонат:

– Списанный самолёт купить сложно – его ведь нужно из аэропорта вывезти, а это режимный объект, нужна куча разрешений. Кроме того, самолёт сложно разбирать – нужна бригада, которая могла бы сделать это аккуратно. Ещё необходимо погрузить кабину с помощью крана, заказать полицейское сопровождение и так далее. У нас же, в музее, кабина стоит – забирай её спокойно с краном, мы проконсультируем, как лучше её увезти.

Сергей уверяет, что кабина Ту-154 находится в идеальном состоянии, и наверняка заинтересует многих:

– Все приборы на месте, это же идеальный экспонат, который можно использовать как аттракцион! В музей часто приходят люди, которые никогда настоящую кабину не видели. Они садятся в кресло пилота и начинают всё подряд переключать, при этом приходят в дикий восторг.

Работник музей рассказал, что у самолёта Ту-154, от которого отпилили кабину, есть своя интересная история.

– Возможно, именно в этом самолёте в 2007 году мальчик Андрей Щербаков совершил свой знаменитый перелёт из Перми в Москву, спрятавшись в гондоле.