Переулок Антоненко в центре Северной столицы был перекрыт для транспорта примерно в 10:30 во вторник, 27 сентября, на участке от Казанской улицы до набережной реки Мойки.

Причиной стала угроза падения строительных лесов с дома №6 по переулку Антоненко.

Как рассказали Metro в пресс-службе регионального управления МЧС, утром они получили заявку о том, что существует угроза обрушения конструкции, однако к моменту прибытия первого расчёта, рабочие уже успели выставить дополнительное ограждение, и обрушение лесов удалось предотвратить.