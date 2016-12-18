Перестрелка в Грозном произошла в ночь на 18 декабря. По предварительным данным, группа бандитов попыталась напасть на сотрудников правоохранительных органов.

В ходе перестрелки в Грозном четыре преступника убиты, ещё двое находятся в больнице с ранениями разной тяжести, сообщает ТАСС.

Жертв среди полицейских или населения Грозного нет. Сотрудник ДПС, которого бандиты сбили, пытаясь скрыться, госпитализирован.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на произошедшее.

- Накануне ночью группа бандитов предприняла попытку совершиться резонансные преступления, выбрав в качестве целей сотрудников правоохранительных органов. Оперативно принятые меры позволили предотвратить возможные потери, - написал он на своей странице в Instagram.

- Я сразу же посетил место происшествия, убедился, что руководством правоохранительных органов приняты все меры безопасности, действовали профессионально. В городе спокойная обстановка, движение транспорта осуществляется в обычном режиме, никаких причин для беспокойства жителей и гостей города нет, - отметил глава Чечни.

Позже появилась информация, что трём бандитам удалось сбежать. Их разыскивает МВД по Чечене, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его данным, в перестрелке в Грозном участвовали боевики запрещённой в РФ террористической организации "Исламское государство".

Перестрелка в Грозном попала на видео