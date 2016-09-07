В результате перестрелки в гостинице в Одессе пострадали несколько человек. Об этом в среду сообщает пресс-служба местной полиции на своей странице в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошёл в гостинице Villa le Premier, расположенной по адресу Ванный переулок, дом 3.

Изначально сообщалось о том, что в неизвестные захватили заложников и удерживают их в здании, но позже выяснилось, что зачинщики конфликта – два владельца гостиницы, которые что-то не поделили между собой и решили выяснить отношения достаточно оригинальным способом.

– В ходе проведения оперативных мероприятий стало известно, что конфликт произошёл между двумя владельцами вышеуказанной гостиницы. Которые для выяснения отношений наняли охранное агентство "АС", г.Днепр, с одной стороны и "Олимп Юг", одесское охранное агентство, с другой стороны, – говорится в сообщении полиции.

Всего в вооружённом конфликте приняли участие 22 человека: 12 человек из охранного агентства "АС" и 10 человек из "Олимп Юг". В настоящий момент они задержаны и доставлены в Шевченковский ОП для выяснения обстоятельств.

Как сообщает сайт города Одессы, при стрельбе пострадал один человек из числа охраны – он получил ранение по касательной. Ещё двое охранников получили телесные повреждения в результате драки.

Никто из постояльцев отеля ранен не был.