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- Опубликовано : Сегодня 08:44

Перестрелка в Екатеринбурге: Подозреваемый в стрельбе Олег Шишов сдался полиции

  • Данила Белов

В отделении он потребовал привлечь к ответственности настоящих зачинщиков конфликта

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Подозреваемый в стрельбе по цыганам в Екатеринбурге Олег Шишов добровольно явился в полицию в сопровождении соседей и представителей СМИ, сообщают РИА Новости, ссылаясь на заявление официального представителя областного главка Нину Пелевину. По её словам, сдавшийся мужчина написал в отделении заявление о привлечении к уголовной ответственности настоящих зачинщиков перестрелки в Екатеринбурге 3 сентября.

"Примерно в 06.30 (4.30 мск) подозреваемый добровольно явился в дежурную часть ГУ МВД в сопровождении лиц, представившихся его соседями, и представителей ряда СМИ. Он написал заявление о привлечении к уголовной ответственности неизвестных, которые, по его словам, в количестве более 20 человек вечером 3 сентября устроили массовые беспорядки на улице Депутатской с применением оружия, сопровождавшиеся насилием в отношении него", — заявила собеседница агентства. 

 

Приняв заявление, полицейские передали подозреваемого сотрудникам Следственного комитета. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям "убийство двух лиц" и "незаконный оборот оружия".

Напомним, что в Екатеринбурге произошла перестрелка 3 сентября 2016, в результате которой двое пострадавших скончались, а несколько других участников вооружённого конфликта получили ранения разной степени тяжести. В инциденте приняли участие более 20 человек с одной из сторон, которые приехали к дому на улице Депутатская на шести автомобилях.

Как сообщает информационный портал LIFE, перестрелка произошла в результате межличностного конфликта. По данным журналистов издания, стрельбу по цыганам в Екатеринбурге устроил местный житель Олег Шишов, когда те прибыли к его дому и стали угрожать убить всю его семью. Чтобы защитить своих близких, мужчине пришлось открыть огонь по приехавшим к его порогу вооружённым людям из автомата Калашникова. После перестрелки в Екатеринбурге Олег Шишов уехал из города вместе с женой и детьми, задержать его правоохранительным органам не удалось. 

Во время импровизированной пресс-конференции для журналистов Олег Шишов рассказал, что инициатором перестрелки в Екатеринбурге 3 сентября 2016 стал сожитель дочери его друга Алексея Дутова, который называет себя Дмитрием, сообщает информационный портал Е1. Именно он был главарём группы цыган, устроивших стрельбу в Екатеринбурге. Напасть на Олега Шишова он решил из-за оскорбления, которое якобы нанёс ему мужчина за день до этого на праздновании дня рождения жены Дутова, где Шишов также присутствовал.

- В пятницу был бытовой конфликт на дне рождения. Поскандалили и Дмитрий уехал. Просто мелочь. Так получилось. В субботу ко мне приехали люди на шести машинах, - заявил Шишов.

- Дмитрий позвонил моему сыну. Сказал, что едут резать. Говорит: "я лично прострелю ему башку". Дмитрий – сожитель моей дочери. Они живут вместе около года. Кто он, откуда он – я не знаю. Фамилию не помню. Он цыганской национальности. Они с дочерью живут отдельно, мы живем отдельно. Не общаемся. На день рождения он приехал поздравить маму дочери моей, – уточнил Дутов.
 
По данным разных СМИ, Олег Шишов в прошлом служил в спецподразделении, именно профессиональные навыки мужчины и помогли ему отбиться от нападавших во время перестрелки в Екатеринбурге 3 сентября. 

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