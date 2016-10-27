Стоимость перелётов по внутренним направлениям в России впервые за долгие годы опустилась ниже показателей США и ЕС. К такому выводу пришли эксперты сервиса Biletix по итогам мониторинга. Предыдущее исследование публиковалось в 2013 году, и тогда разница была двукратной.

Сегодня стоимость километра пути по воздуху в России составляет 2,8 рубля. В Европе – 4,4, в США – 4,6.

Снижение стоимости авиаперелётов стало возможным благодаря внедрению гибкого, лоукост ценообразования большинством российских авиакомпаний, комментирует ситуацию Александр Сизинцев, генеральный директор Biletix.

– Благодаря этому за сравнительно короткий срок стоимость пассажирских авиаперёлетов сравнялась с показателями западных рынков, где лоукост-модель перевозок пользуется большой популярностью, – отмечает эксперт.

По данным Biletix, в ноябре 2016 года средний чек на авиабилеты туда-обратно по внутренним направлениям в России снизился с 10,4 тыс. рублей до 7,9 тыс., то есть на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек по внешним направлениям сократился с 17,3 тыс. рублей до 16,1 тыс. – на 7%.