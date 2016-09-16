Перехватывающая парковка, расположенная у станции метро «Ладожская» (у д. 65 по Заневскому пр.), закрыта на плановый ремонт, сообщает 16 сентября пресс-служба СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». Работы продлятся до 26 сентября.
Во время проведения работ автомобилисты смогут воспользоваться ближайшей перехватывающей парковкой, расположенной у станции метро «Площадь Александра Невского» (у д. 30 по Синопской наб.).
СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» приносит извинения за временные неудобства.