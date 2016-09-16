В Калининграде спасли котёнка, выпавшего из машины на полном ходу. Водитель машины, похоже, не заметил пропажу и умчался вперёд. А малыш остался на проезжей части, едва несколько раз не попав под колёса. Но в какой-то момент водитель ехавшего рядом автомобиля остановился, оттуда вышел мужчина и взял котёнка к себе в машину. Об инциденте написал паблик "Вконтакте" "Безопасный город". Ожидая своего спасителя, маленький котёнок провёл на шоссе три минуты. "На большой скорости из внедорожника на...