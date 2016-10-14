В пятницу, 14 октября, около семи утра на пульт дежурного поступил сигнал о подозрительной коробке в центре Белгорода – в подземном переходе на проспекте Хмельницкого. Об этом в пятницу сообщает "БелПресса".

Прохожие, заметившие бесхозную коробку, опасаясь, что в ней может находиться взрывной устройство, обратились в полицию.

Через несколько минут после звонка полицейские вместе с кинологами прибыли на место. Они вывели людей из перехода и перекрыли его. Специалисты приступили к изучению коробки.

Выяснилось, что никакой бомбы в коробке нет, в ней находились четыре котёнка.

– Пока в ведомстве затрудняются ответить, куда денут малышей. Не исключено, что их заберут себе полицейские, — пишет издание.



