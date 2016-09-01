О закрытии в час-пик перехода между двумя самыми популярными станциями петербургской подземки сообщили в социальных сетях пассажиры метро.
– Переход на "Невский проспект" закрыт. Опять ЧП. Работают кинологи с собаками, – написал один из очевидцев в паблике “ДТП и ЧП/Петербург”.
В пресс-службе ГУП “Петербургский метрополитен” Metro сообщили, что переход закрывался из-за подозрительного пакета, забытого пассажиром.
Тревога, к счастью, оказалась ложной.
Уже в 17:50 переход открыли.
Напомним, 1 сентября из-за подозрительного пакета днём также закрывалась станция метро "Достоевская" и переход на "Владимирскую".