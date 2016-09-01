О закрытии в час-пик перехода между двумя самыми популярными станциями петербургской подземки сообщили в социальных сетях пассажиры метро.

– Переход на "Невский проспект" закрыт. Опять ЧП. Работают кинологи с собаками, – написал один из очевидцев в паблике “ДТП и ЧП/Петербург”.

В пресс-службе ГУП “Петербургский метрополитен”  Metro сообщили, что переход закрывался из-за подозрительного пакета, забытого пассажиром. 

Тревога, к счастью, оказалась ложной.

Уже в 17:50 переход открыли.

Напомним, 1 сентября из-за подозрительного пакета днём также закрывалась станция метро "Достоевская" и переход на "Владимирскую". 