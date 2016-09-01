В среду, 31 августа, во дворе дома №15 по улице Рихарда Зорге в Красносельском районе Петербурга появилась девушка с пилой в руках. Стройненькая шатенка в малиновой курточке и чёрных брюках на глазах у всех прохожих начала расправу над высоким деревом, растущим у дома. Об этой необычной ситуации рассказала одна из местных жительниц в социальных сетях. – В небольшом леске, где мамы гуляют с детьми, с колясками… спилила и орёт, то ей темно, то ей некуда ставить машину… Короче, беспределит...