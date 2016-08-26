Переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри в Женеве длятся уже более 10 часов. Об этом в пятницу вечером сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российской делегации.

По информации издания, политики уже сделали один непродолжительный перерыв, сейчас ушли на второй.

Встреча проходит за закрытыми дверями. Отмечается, что в результате переговоров могут быть достигнуты практические договорённости о возможности совместных военных действий против исламистов в Сирии после вступления в конфликт армии Турции.

Несмотря на то, что подробности переговоров не сообщаются, признаки определённого сближения между Москвой и Вашингтоном есть.

Так, главком американских сил в Ираке генерал-лейтенант Стивен Таунсенд уже сообщил журналистом, что США передали россиянам информацию о собственной дислокации – это делается для того, чтобы избежать "дружественного огня" со стороны Военно-космических сил, которые ведут операцию в Сирийской Арабской Республике.



