Президент США Барак Обама сделал сюрприз своему вице-президенту, который довёл его до слёз: глава Белого дома вручил Джозефу Байдену высшую гражданскую награду – президентскую медаль свободы, сообщает ТАСС. Столь высокой чести он удостоился за вклад в инициативы по борьбе с раком и работу с проблемами сексуального насилия в учебных заведениях.

Согласно первоначальному плану, Обама должен был ограничиться лишь лестными речами в адрес своего коллеги. В частности, он отметил, что "за кулисами откровенные и честные советы Джо" помогли ему стать "лучшим президентом и главнокомандующим".

Однако в конце своей речи он и сделал неожиданный сюрприз, вручив ему награду.

"Так что, Джо, за проявленную тобой веру в американцев, за всю твою службу, которая позволит укрепить следующие поколения, в последний раз в качестве президента я рад вручить тебе нашу высшую гражданскую награду - президентскую медаль свободы", - объявил он.

Байден же в свою очередь поблагодарил президента, отметил его щедрость и упомянул своих сыновей, Хантера и Бо. Напомним, что Бо скончался от онкологического заболевания (от рака головного мозга) в 2015 году.