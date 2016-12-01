Перед судом предстанет участник банды Владислав Парушенков - участник банды, которая с 2009 года нападала на заведения. Но это были не просто заведения - целью группировки были игорные клубы, осуществлявшие незаконную деятельность. Деньги они отбирали у "богатых", а забирали себе. Общая сумма похищенного - 2 млн 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета Петербурга, на счету банды - девять нападений не только на казино, но и на граждан, подготовка к разбоям, незаконный оборот оружия, посягательство на жизнь сотрудников МВД.

4 августа 2010 года, во время приготовления к ограблению игорного клуба в Красногвардейском районе, участники банды напали на двух полицейских. Один из них был убит, второй получил тяжелые травмы. Преступники забрали у пострадавших табельное оружие.

Всего на вооружении банды имелись пистолеты, револьвер, обрез одноствольного охотничьего ружья, ножи.

В банде было девять человек, восемь из которых были задержаны ранее и приговорены к различным наказаниям. А вот Парушенкова искали шесть лет, лишь в 2016 году его задержали. Преступника обвиняют сразу по нескольким статьям: бандитизм, разбой и приготовление к нему, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия.