С 3 декабря 2016 года на Васильевском острове из-за запуска Центрального участка ЗСД изменится схема дорожного движения в районе Адмиральского проезда. Об этом сообщили в КРТИ.

- В створе Адмиральского проезда устанавливается светофорный объект, с помощью которого основной транспортный поток, следующий с ЗСД, по двум полосам направляется налево на Морскую набережную в сторону Наличной улицы, - сообщили в пресс-службе комитета Смольного.

Также можно будет съехать направо - по одной полосе - на Морскую набережную в сторону Флагманской улицы, без препятствий в виде светофора.

Въехать на ЗСД на Васильевском острове можно будет только с Морской набережной со стороны Наличной улицы.

- Адмиральский проезд закрыт для въезда автотранспорта со стороны ЗСД и Морской набережной, при этом схемой предусмотрен однополосный выезд из Адмиральского проезда путём правого поворота на Морскую набережную, - уточнили в КРТИ.

Продуманы также в Смольном и знаки запрета остановки и стоянки. Они появятся на одной стороне Морской набережной от Наличной улицы до Флагманской улицы, а также будет запрещена парковка на Флагманской улице с обеих сторон вдоль кромки проезжей части за исключением отведённых для парковки карманов.

Уточняется также, что по Флагманской улице организовано одностороннее движение с выездом в боковой проезд улицы Кораблестроителей.

Также появится новый светофор на Наличной улице - у трамвайного кольца и Морской набережной, увязанный с режимами работы существующего светофорного объекта на пересечении Уральской улицы, Наличной улицы и улицы Кораблестроителей.

Как уточняют в Смольном, режим работы новых светофоров будут мониторить и регулировать при необходимости.

Добавим, о точных сроках открытия Центрального участка ЗСД официально не сообщали, но известно, что на запуск платной дороги в Петербург приедет Владимир Путин. Скорее всего, произойдет это 2 декабря. И после этого - возможно, с 3 декабря ЗСД на всем протяжении запустят для автомобилистов.

Новые тарифы с 4 декабря 2016 на ЗСД: подробнее