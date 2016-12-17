США потребовали от Китая вернуть подводный беспилотный аппарат, захваченный китайскими ВМС в международных водах в Южно-Китайском море, сообщает ТАСС.
В ВМС Народно-освободительной армии Китая подтвердили обнаружение неопознанного оборудования, отметив, что вопрос с возвратом подводного дрона США будет урегулирован "плавно".
Ранее США потребовали от КНР вернуть захваченный беспилотник, который занимался в международных водах Южно-Китайского моря сбором научной информации.
Беспилотник базировался на американском океанографическом судне Bowditch. Судно остановилось для того, чтобы взять на борт два подводных беспилотника. В этот момент китайский боевой корабль спустил катер, который поднял на борт один из беспилотников.