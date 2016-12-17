Приближается Новый год - для кого время надежд и чудес, а кто-то просто ждет время, чтобы передохнуть от работы и быстрого ритма жизни. До Нового года еще 15 дней, но устроить праздник себе и своим близким можно уже сейчас. Что ждет петербуржцев, взрослых и не очень, читаем ниже. ДЛЯ ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ: Детский интерактивный театр "Поляна сказок". 17, 18 декабря Спектакль "38 Ёлок, или Новый год из Африки". Вместе с героями мультфильма "38 попугаев" - Мартышкой, Слонёнком, Попугаем и Удавом -...