Пенсионера, совратившего троих семиклассниц, задержала полиция в Колпинском районе. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части второй и третьей статьи 135 УК РФ, подозреваемому вручили подписку о невыезде и отпустили. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу.

Напомним, полиция искала престарелого извращенца больше месяца. 29 сентября 2016 года в поселке Металлострой мужчина совершил развратные действия в отношении троих девочек - всем им по 13 лет. Розыски продолжались до 9 ноября.

Еще один извращенец задержан во Всеволожском районе. Он также соблазнял 13-летнюю девочку. 37-летний мужчина совершал развратные действия через соцсеть. Уроженец Иркутской области продолжал непристойное общение чуть меньше месяца - с 27 сентября по 13 октября.

Нарушитель задержан и заключен под стражу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 4 статье 132 УК РФ - насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.