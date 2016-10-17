Трагическое ДТП произошло днем в понедельник в Гатчинском районе.

Как пишет Life со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на 66-ом километре Киевского шоссе две иномарки Ford Fusion и Renault Duster столкнулись лоб в лоб.

82-летний водитель Ford Fusion от полученных травм скончался на месте до прибытия медиков и сотрудников ГИБДД. 44-летний мужчина, управлявший вторым автомобилем, доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, многочисленными ушибами и ссадинами.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.