Известный комик Павел Воля не комментирует неприятную ситуацию, которая возникла в сети вечером 7 ноября. На своем канале YouTube артист выложил концерт в Америке, где хвалил страну за безопасность. Такое же, по словам Воли, вряд ли могло бы быть в России.

- Слабо себе представляю где-нибудь в Екатеринбурге концерт американского стенд-ап комика. Собрался полный зал американцев, и он для них по-английски выступает. Они все ржут, смеются и не боятся выходить на улицу. Там уже сидят вот эти: “Пойду, насцыкаю, Васяня, на…”.

Артиств с нецензурной бранью присел на корточки и спародировал местных "пацанчиков".

Под видео сразу же выразили свое недовольство екатеринбуржцы. Однако уже утром 8 ноября комментарии были закрыты. Пока Павел Воля никак не реагирует на ситуацию, а рассерженные поклонники предложили бойкотировать концерт в Екатеринбурге.