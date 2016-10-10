Основатель популярной соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров в честь 10-летия соцсети поделился 10-ю уроками, которые он получил за время работы над сервисом. Он разместил их на своей страничке в соцсети.

Как рассказал Павел Дуров, он создал первую версию соцсети в 2006 году буквально за месяц. Первый урок - люди работают "либо быстро и качественно, либо долго и плохо". Это правило позволило новой соцсети обогнать нескольких конкурентов, о которых сегодня никто не вспоминает.

Дуров посоветовал руководителям крупных проектов совмещать сразу несколько видов деятельности, чтобы не тратить время на коммуникацию, слушать только свою интуицию и формировать заинтересованную в развитии компании команду единомышленников.

В заключение основатель «ВКонтакте» призвал никому не доверять, не бояться трудностей и всегда ставить внутренние принципы выше денежной выгоды.