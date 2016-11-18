В воскресенье, 20 ноября, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполняется 70 лет.

По случаю юбилея, пресс-служба Патриарха опубликовала снимки, отображающие его жизнь и служение на протяжении полувека. А мы отобрали для вас самые интересные и яркие из них.

Редакция газеты Metro поздравляет 16-го Патриарха Русской Православной Церкви с юбилеем и желает ему крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Напомним, что Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде.

По патриаршей интронизации – митрополит Смоленский и Калининградский, а с 14 ноября 1989 года по 1 февраля 2009 года – председатель синодального Отдела внешних церковных связей и постоянный член Священного синода.

27 января 2009 года Поместным собором РПЦ был избран патриархом Московским и всея Руси.