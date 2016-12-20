Соболезнования в связи с убийством посла РФ в Турции Андрея Карлова выразил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Глубокой болью отозвалось в моем сердце печальное известие о трагической гибели от рук террориста Чрезвычайного и Полномочного посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Геннадиевича Карлов, - говорится в обращении патриарха Кирилла, - Господь судил мне лично знать покойного. Свидетельствую, что Андрей Геннадиевич, исполняя высокое дипломатическое служение, стремился действовать в соответствии со своими патриотическими и религиозными убеждениями. С благодарностью вспоминаю его неизменную готовность помогать установлению и развитию диалога между Русской Православной Церковью и государственной властью Корейской Народной Демократической Республики, где погибший нес свои труды в качестве Посла Российской Федерации с 2001 по 2006 год".

Сообщается, что отпевать убитого посла РФ Андрея Карлова будет патриарх Кирилл. Прощание пройдет в храме Христа Спасителя 22 или 23 декабря.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу патриаршей пресс-службы священника Александра Волкова.

В Анкаре 19 декабря трагически погиб российский посол в Турции Андрей Карлов. Он был застрелен во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника».

По данным турецких СМИ, убийца дипломата, полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, ранее работал охранником российского диппредставительства в Анкаре.