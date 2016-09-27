Об этом сообщила пресс-служба Московского Патриархата.
Свою подпись под обращением граждан за запрет абортов Патриарх поставил 27 сентября 2016 года после богослужения в храме Архангела Михаила в деревне Белоусово Троицкого административного округа города Москвы.
Подписи под документом собирают активисты Общероссийского общественного движения «За жизнь» и движение «Православные добровольцы».
В тексте обращения говорится следующее:
«Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за прекращение существующей в нашей стране практики легального убийства детей до рождения и требуем внесения в законодательство изменений, направленных на:
* Признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом.
* Запрет хирургических и медикаментозных прерываний беременности.
* Запрет противозачаточных средств с абортивным действием.
* Запрет вспомогательных репродуктивных технологий, неотъемлемой составляющей которых является унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития.
* Оказание из федерального бюджета материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума.