Об этом сообщила пресс-служба Московского Патриархата.

Свою подпись под обращением граждан за запрет абортов Патриарх поставил 27 сентября 2016 года после богослужения в храме Архангела Михаила в деревне Белоусово Троицкого административного округа города Москвы.

Подписи под документом собирают активисты Общероссийского общественного движения «За жизнь» и движение «Православные добровольцы».

В тексте обращения говорится следующее:

«Мы, граждане Российской Федерации, выступаем за прекращение существующей в нашей стране практики легального убийства детей до рождения и требуем внесения в законодательство изменений, направленных на:

* Признание за зачатым ребенком статуса человеческого существа, жизнь, здоровье и благополучие которого должны быть защищены законом.

* Запрет хирургических и медикаментозных прерываний беременности.

* Запрет противозачаточных средств с абортивным действием.

* Запрет вспомогательных репродуктивных технологий, неотъемлемой составляющей которых является унижение человеческого достоинства и убийство детей, находящихся на начальных этапах эмбрионального развития.

* Оказание из федерального бюджета материальной помощи беременным женщинам и семьям с детьми на уровне не менее прожиточного минимума.